BBC betaler betydelig sum til prinsene William og Harrys barnepike

Etter nytt nederlag i Høyesterett beklager BBC for nok et aspekt rundt det famøse intervjuet med prinsesse Diana i 1995.

I en dom fra britisk høyesterett torsdag kommer det frem at BBC må betale erstatning til barnepiken, Alexandra Pettifer, kalt «Tiggy», som hadde ansvar for prinsene William og Harry i 1995. Det melder statskanalen på egne nettsider.

Bakgrunnen for rettsaken er et intervju, hvor BBC-journalisten Martin Bashir skal ha tydd til bedrag for å få prinsessen til å stille.

I det famøse intervjuet forteller prinsesse Diana åpent om problemer i ekteskapet med prins Charles, innrømmer utroskap og beskriver Charles' affære med Camilla Parker Bowles.

Pettifers advokat har tidligere uttalt til pressen at de falske påstandene har forårsaket «alvorlige personlige konsekvenser» for barnepiken.

Kom med ubegrunnede påstander

En tidligere etterforskning har allerede landet på at Martin Bashir brukte falske dokumenter for å få avtale et eksklusivt intervju med prinsesse Diana.

Den nye uttalelsen fra Høyesterett konkluderer med at Bashir, med BBC i ryggen, kom med totalt ubegrunnede påstander om at barnepiken hadde hatt en affære med prinsen av Wales.

«Det er sannsynlig at disse falske og ondsinnede påstandene oppsto som et resultat av at BBC forsøkte å skaffe et eksklusivt intervju med Diana, prinsesse av Wales», heter det i uttalelsen.

«Tiggy» er lettet

Pettifers advokat uttaler nå til pressen at den tidligere barnepiken er lettet over at BBC aksepterer at påstandene var fullstendig usanne og uten rot i virkeligheten.

– Pettifer er glad for at BBC har gått med på å be om unnskyldning uten forbehold. Dette vil hjelpe henne med å reparere den betydelige skaden de har påført henne, forteller advokaten.

Kringkasteren kommer til å betale henne et betydelig, men ikke avslørt, beløp etter tapet i Høyesterett.

Beklager for å ha lurt Diana

BBCs generaldirektør Tim Davie ber i tillegg om unnskyldning overfor kronprins Charles og prinsene William og Harry.

– Vi beklager for måten prinsesse Diana ble lurt på og den påfølgende innvirkningen på livet til kongefamilien, sier generalsekretæren.

Intervjuet ble sett av 22,8 millioner i Storbritannia. Prinsesse Dianas sekretær, og en produsent som prøvde å varsle om Bashirs metoder har tidligere mottatt store summer fra BBC.