Sterke reaksjoner: Russland sender utrente soldater til frontlinjen

– Mye tyder på at Russlands framgang har vært så dårlig fordi soldatene deres er dårlig trent og mangler motivasjon, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til ABC Nyheter.

Vi går snart inn i Ukraina-krigens sjette måned, og det kjempes fortsatt intense kamper mellom russiske og ukrainske soldater. Gjennom krigens hete har det blitt avdekket flere svakheter i den russiske krigsmaskinen, og det som skulle bli en «enkel» seier for Russland, har utviklet seg til en utmattelseskrig. Russland har mistet soldater, krigsutstyr, og generaler, som skal være tatt ut av ukrainske styrker.

En ny artikkel, publisert av den uavhengige russiske avisen Moscow Times, forteller om den russiske soldaten «Ivan» (31), som ønsker å holdes anonym for å beskytte seg selv.

Ti dager etter Ivan ble vervet inn i det russiske militæret, befant han seg i frontlinjen i Ukraina. Før dette hadde han vært gjennom fem dager med trening.

Ikke overrasket

Ivan ble sendt til frontlinjene i Ukraina i april. Det betyr at vi kun befant oss rundt en måned inn i krigen før Russland begynte å pumpe uerfarne soldater, med så å si null trening, inn i Ukraina.

Stabsskolens hovedlærer, oberstløytnant Geir H. Karlsen, tror folket i Russland har begynt å forstå at det kanskje er en dårlig deal å la seg verve til militæret, selv med de store lønningene Russland lover. Les mer Lukk

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, er ikke overrasket over at Russland tilsynelatende har sendt utrente soldater til frontlinjen i Ukraina siden april.

– Russland har slitt med rekruttering og mannskapsmangel siden krigen startet, og de tok store tap til å begynne med. Det som kanskje er litt overraskende er at det er så dårlig stilt med det russiske forsvaret at de prøver å rekruttere alt de kommer over, sier Karlsen til ABC Nyheter.

Han tror folket i Russland har begynt å forstå at det kanskje er en dårlig deal å la seg verve til militæret, selv med de høye lønningene Russland lover.

Mangler motivasjon

Karlsen mener de utrente russiske soldatene som blir sendt til krig har noe av skylden for at Russland har hatt så store problemer med å nå målene sine i Ukraina.

– Det ser vi i måten bakkeoperasjonene gjennomføres på. De bruker veldig mye artilleri, noe man normalt sett gjør for å lage et gjennombrudd i forsvarslinjen til motstanderen. Det som mangler er soldater til å rykke gjennom og erobre områdene bak. Mye tyder på at Russlands framgang har vært så dårlig fordi soldatene deres er dårlig trent og mangler motivasjon. I tillegg er det få av dem, sier Karlsen.

Betraker soldater som forbruk

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sier dårlig trente og motiverte soldater kunne fungert dersom alt hadde gått etter planen for russerne.

– Men da planen skar seg og de måtte gå over fra en rask framrykning til direkte kamper mot godt trente, ledede og motivere ukrainske soldater, skar det seg, sier han til ABC Nyheter.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen

Ydstebø syns det er overraskende at Russland sender av gårde utrente soldater, men tror ikke de har noe annet valg.

Han forteller at Russland slåss ved at store mengder artilleri skyter forsvarsstillingene til Ukraina i filler før infanteri og stridsvogner angriper. Dersom russerne møter for sterk motstand, trekker de seg tilbake og så skytes det mer artilleri. Dette gjentas til forsvarerne er utslettet eller har trukket seg tilbake.

– Det går sakte, men det virker så lenge det er nok artilleri og ammunisjon. Da trenger du ikke verdens beste soldater. Russerne virker også å betrakte soldater som forbruk, og bruker de nærmest som kanonføde, sier Ydstebø.

Fortvilte foreldre

Militæranalytiker Pavel Luzin er sjokkert over hvor lite trening de russiske soldatene får.

– Én uke er ingenting for en soldat. Det er en direkte vei til sykehus eller en likpose, sier Luzin til Moscow Times.

Ifølge nettsidene til det russiske forsvarsdepartementet, må alle som verver seg til militæret gjennom en intensiv treningscamp på fire uker. Programmet skal tilsynelatende ta 240 timer å gjennomføre, og inkluderer skytetrening, granatkasting og studering av militærtaktikker.

Ivan bekrefter at dette ikke er tilfelle.

– Det var en soldat i kompaniet vårt som ikke visste hvordan et maskingevær fungerer. Jeg lærte ham å skru det fra hverandre og sammen. Jeg ville ikke vært ved siden av ham i kamp. Hvordan kan du kjempe på den måten? sier han til Moscow Times.

Sergej Krivenko er leder for menneskerettighetsgruppen Citizen Army Law, som bistår russiske soldater med juridisk hjelp. Han har blitt kontaktet av flere russiske foreldre som har sett barna sine forsvinne til Ukraina kun en uke etter de ble vervet.