Tidligere manager hevder familien lyver om Michael Schumachers tilstand

Schumacher-familien har siden den forferdelige skiulykken i 2013 vært hemmelighetsfulle rundt Formel 1-legenden Michael Schumachers tilstand.

Michael Schumachers (53) tidligere manager Willi Weber går hardt ut mot behandlingen familien har gitt ham etter ulykken.

– Vi har bare blitt fortalt løyner

– Jeg prøvde å kontakte Corrina (Michaels kone) hundrevis av ganger og hun svarte ikke, fortalte Weber til La Gazetta dello Sport denne uka.

Weber forklarte videre at han har blitt nektet å møte Schumacher siden den forferdelige ulykken.

– Jeg ringte Jean Todt (tidligere sjef for Ferraris Formel 1-lag) for å spørre ham om jeg burde dra på sykehuset og han ba meg om å vente – det er for tidlig, fortalte Weber.

– Jeg ringte dagen etter og ingen svarte. Jeg forventet ikke slik oppførsel og jeg er fortsatt sint for det. De holdt meg utenfor, ved å fortelle meg at det er for tidlig, vel nå er det for sent. Kanskje de bare burde si det som det er.

Weber foklarer at at han kunne forstå situasjonen i starten, ettersom han også selv alltid var opptatt av å beskytte Schumachers privatliv.

– Men siden da har vi bare blitt fortalt løgner fra dem, sa Weber.

Det skriver australske News.

Hemmelighetsfulle

I en skiulykke i Frankrike i 2013 ble Michael Schumacher påført en alvorlig hjerneskade som nesten kostet han livet. Han har ikke blitt sett offentlig siden ulykken, skriver News.

Hans kone Corinna Schumacher og barna deres Mick og Gina har vært hemmelighetsfulle når det kommer til Michaels tilstand i årene etter ulykken.

Det er ifølge news Corinna som har sørget for dette hemmeligholdet, ettersom hun har vært svært opptatt av å verne om mannens privatliv.

I Netflix-dokumentaren «Schumacher» gir hun likevel små innblikk i hvordan Michael har det.

– Michael er her. Annerledes, men han er her, og det gir oss styrke, sier Corinna i dokumentaren.

– Vi er sammen. Vi bor sammen i hjemmet vårt. Vi går til behandling. Vi gjør alt vi kan for å gjøre Michael bedre og for å være sikre på at han er komfortabel. Og rett og slett få ham til å føle familien vår, vårt bånd, forteller hun ifølge til News.

– Han pleide å si «privat er privat». Det er veldig viktig for meg at han kan fortsette å nyte privatlivet sitt så lenge som mulig.

– Kan ikke kommunisere

Den tidligere Ferrari-sjefen Jean Todt har nylig sagt at han håper Schumacher en dag vil bli frisk.

Sønn av Ferrari-grunnlegger Enzo Ferrari, Piero Ferrari, uttalte seg om Schumachers tilstand under en prisutdeling i fjor.

– Jeg er lei meg for at vi i dag snakker om ham som om han var død. Han er ikke død, han er der, men han kan ikke kommunisere, sa Ferrari den gang.