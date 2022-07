Restriktiv abortlov trer i kraft i Georgia

Georgias guvernør Brian Kemp skrev først under på den strenge abortloven i 2019. Da ble den hindret i å tre i kraft på grunn av daværende rettspraksis. Arkivfoto

NTB

Delstaten Georgias restriktive lov som forbyr abort dersom det er påvist hjerteslag hos fosteret, kan nå tre i kraft, fastslås det i en rettsavgjørelse i USA.

I praksis kan det bety forbud mot abort så tidlig som i uke seks av svangerskapet.

Loven fikk ikke tre i kraft i 2019 på grunn av daværende rettspraksis som sikret føderal rett til abort. Etter at USAs høyesterett i juni besluttet at denne retten skulle fjernes, har den Georgias strenge abortlov fått lov til å tre i kraft likevel.

Høyesteretts vedtak slo fast at det er opp til delstatene å lage egne abortlover.

Trer i kraft umiddelbart

– Det er ingen klar rettighet som tillater abort i den amerikanske grunnloven, skriver dommer William Pryor ved delstatens ankedomstol i begrunnelsen for kjennelsen som tillater den restriktive abortloven å tre i kraft.

Normalt vil ikke en slik kjennelse tre i kraft før flere uker har gått. Men retten ga en ny ordre onsdag som tillot Georgias abortlov å tre i kraft umiddelbart.

Abort kan bli ett av de store temaene i valgkampen inn mot mellomvalget i november.

Tema i valgkamp

Georgias guvernør Brian Kemp signerte abortloven i 2019. Den gir et seks uker gammelt embryo status som en «naturlig person», og dette sies å gi samme status som et barn etter fødselen. Loven åpner imidlertid for unntak når det gjelder graviditeter etter voldtekt eller incest, hvis overgrepet er meldt til politiet.

Kemp har siden ikke villet si om han vil gå inn for ytterligere innskrenkinger av abortrettighetene, selv om han tidligere har gitt uttrykk for støtte til en enda mer restriktiv lov.

– Siden jeg ble guvernør i 2019 har jeg og min familie lovet å tjene innbyggerne i Georgia på en måte som ivaretar alle mennesker. Ankedomstolens avgjørelse bekrefter at vil holder våre løfter, sa han onsdag.

– Fortsette å kjempe

Ifølge USAs abortføderasjonen (NAF) var det ti klinikker i Georgia som tilbød abort før høyesterettskjennelsen i juni. I etterkant har minst en av dem blitt lagt ned.

Direktør Andrew Young i den amerikanske borgerrettighetsorganisasjonen (ACLU) i Georgia prøvde å stanse den nye abortloven i delstaten ved å gå til søksmål på vegne av abortklinikkene.

Hun sier at organisasjonen vil fortsette å kjempe for abortrettigheter for kvinner i Georgia.