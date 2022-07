Flere hundre elefanter på flyttefot i Malawi

En godt bedøvet elefant blir heist opp på et lasteplan for å bli fraktet til 380 kilometer til Kasungu-parken nord i Malawi. Målet er å sikre elefantbestanden samtidig som man ivaretar det biologiske mangfoldet. Foto: Thoko Chikondi / AP / NTB

NTB

250 elefanter skal flyttes fra Malawis overfylte Liwonde nasjonalpark til den større Kasungu-parken nord i landet. Målet er å sikre både bestanden og miljøet.

Flyttingen er en møysommelig prosess. Elefantene må først spores opp i parken, og de må flyttes én og én. De store dyrene må bedøves før de heises opp på lasteplanet på en stor bil, som deretter skal frakte dem 380 kilometer til deres nye hjem i Kasungu-parken.

Så langt har over 40 elefanter blitt flyttet, og målet er at resten skal ta samme veien i løpet av juli. Hele flytteoperasjonen av de 250 kjempestore dyrene har en prislapp på nærmere 20 millioner kroner.

Andre dyr også på flyttefot

I tillegg skal rundt 405 andre dyr, deriblant bøfler, impalaer, sobler, vortesvin og vannbukker flyttes til Kasungu.

– Flyttingen vil føre til mer levedyktige elefantbestander og dessuten sikre velstanden til lokalsamfunnene som bor rundt parkene. Det vil også redusere konflikter mellom mennesker og dyr, sier Sam Kamoto fra den ideelle organisasjonen African Parks, som forvalter og rehabiliterer nasjonalparker i samarbeid med myndigheter og lokalsamfunn.

Gruppen forvalter i dag 20 nasjonalparker og beskyttede områder i 11 afrikanske land, inkludert Malawi.

Siden 2015 har Liwonde nasjonalpark blitt administrert av African Parks.

Truet det biologiske mangfoldet

Ekspertene så etter hvert at de over 600 elefantene som holder til Liwonde både truet parkens vegetasjon og det biologiske mangfoldet.

Den 548 kvadratkilometer store parken har flomsletter, laguner og skogområder der over 400 fuglearter og mange pattedyr har sitt livsgrunnlag. Elefantene, som stadig økte i bestand, truet med å overta hele parken og dermed ødelegge livsgrunnlaget for de andre artene.

En mye større park

Kasungu nasjonalpark er omtrent fire ganger større. Også den parken har mye dyreliv, men elefantbestanden er i dag beskjeden. Kasungu hadde tidligere rundt 1200 elefanter, men krypskyting reduserte antallet dramatisk. I 2015 var det færre enn 50 elefanter.

Siden den gang har Malawis nasjonalparker og internasjonale grupper samarbeidet for å forbedre beskyttelsen av elefantene, og Kasungu-parkens elefantbestand har dermed klart å vokse til rundt 120.

– Når 250 elefanter nå flyttes fra Liwonde, vil det klart gjøre elefantbestanden mer levedyktig, sier Kamoto.

Patricio Ndadzela, som representerer International Fund for Animal Welfare i Malawi, mener at flyttingen av elefanter og andre arter er en betydelig prestasjon.

– Det er også et bevis på at nasjonalparken har vilje til å samarbeide med partnere for å sikre naturressursene deres er fornuftig, fastslår han.

Redusere konflikter

Et 40 kilometer langt, elefantsikkert gjerde er bygget langs Kasungu-parkens østlige grense for å hindre elefanter i å forville seg inn i jordbruksland.

– Dermed forhindrer man konflikter mellom lokalsamfunn og elefantene, sier Ndadzela.

Når man nå forhåpentligvis klarer å gjenopprette Kasungus elefantbestand vil det også gjøre parken mer attraktiv som turistdestinasjon.

– Det igjen vil gi viktig bidrag til den lokale økonomien, understreker han.

Dette er ikke første gang et stort antall elefanter har blitt flyttet fra en park til en annen i Malawi.

I 2016 flyttet African Parks 520 elefanter til Nkhotakota Wildlife Reserve.