Russland har skrudd på gassen i Nord Stream 1 – men leveransen er begrenset

NTB

Det er torsdag morgen igjen drift i gassrørledningen Nord Stream 1 etter ti dagers vedlikehold. Men leveringene er begrensede.

En talsperson for Nord Stream AG opplyste til det tyske nyhetsbyrået DPA torsdag morgen at gassen fra Russland var skrudd på igjen.

Gazprom har imidlertid ikke varslet større leveranser enn cirka 30 prosent av rørledningens kapasitet, opplyser lederen for det føderale tyske byrået med ansvar for gassnettet, Klaus Müller, i en Twitter-melding. Han sier at endringer i volumet i løpet av dagen er uvanlig.

Nord Stream 1 til Tyskland har vært stengt siden mandag 11. juli på grunn av rutinemessig vedlikehold. Russland hevder rørledningen har tekniske problemer.

På grunn av spenningene knyttet til krigen i Ukraina har tyske myndigheter fryktet at gassrørledningen ikke ville skrus på igjen eller skrus på med begrenset kapasitet.

I juni ble leveransene gjennom gassrørledningen redusert til 40 prosent av kapasiteten med vedlikeholdsproblemer som årsak.

Russiske myndigheter har pekt på forsinket leveranse av en turbin som har vært til vedlikehold i Canada som årsaken til problemene.

Tyske myndigheter sa onsdag at turbinen brukes som et påskudd for å redusere gasstrømmen, men at turbinen snart vil leveres.