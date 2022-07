CIA-sjefen: Ukraina har fått Kina til å tenke nytt om en mulig Taiwan-invasjon

NTB

Russlands krig i Ukraina har fått Kina til å tenke mer i retning «når» landet skal invadere Taiwan, og ikke lenger om «hvorvidt» de skal invadere.

– Vår oppfatning er at spørsmålet som påvirkes ikke er hvorvidt kinesiske myndigheter kanskje om noen år velger å bruke makt for å kontrollere Taiwan, men heller hvordan og når de vil gjøre det, sier Bill Burns til sikkerhetsforumet i Aspen onsdag.

Uttalelsen kom som svar på et spørsmål om hvilke lærdommer Kina har tatt fra Russlands krig i Ukraina.

Urolige

Ifølge Burns har Kina blitt urolige av å bevitne Russlands fem måneder lange krig, som han selv karakteriserer som et strategisk feilslag av president Vladimir Putin, som hadde håpet å styrte regjeringen i Kyiv innen krigens første uke var omme.

– Jeg mistenker at lærdommen Kina har tatt med seg er at de må samle en overveldende militær styrke for å kunne vurdere det i framtiden, sier Burns.

Kina anser øystaten Taiwan som en del av kinesisk territorium.

Lærepenge

Burns kom også med en advarsel til land som ønsker seg investeringer fra Kina. Han mener Sri Lankas «dumme sjansespill» med slike var en av årsakene til Sri Lankas økonomiske kollaps.

– Kineserne har mye vekt å kaste rundt seg, og de kan snakke svært tiltalende om investeringene sine, sa han.

Han mener at det som har skjedd på Sri Lanka, der den økonomiske krisen har ført til store demonstrasjoner og presidentens avgang, bør få andre land til å nøle med å sette seg i gjeld til Kina.

– Jeg tror det vil være en lærepenge for mange – ikke bare i Midtøsten eller i Sør-Asia, men i hele verden, om at man må ha øynene åpne om den slags handel.

Kina har investert tungt på Sri Lanka, gitt flere store lån til landet, og jobbet tett med den nylig avgåtte presidenten, Gotabaya Rajapaksa.