Kinesiske etterretningsmetoder sjokkerer: Plyndrer Vesten for teknologi og påvirker politiske valg

Flere eksempler på metodene til kinesisk etteretning har blitt kjent etter møtet mellom sjefene for FBI og MI5 for to uker siden. Foto: AP/NTB

Flere rystende eksempler på hvordan den kinesiske etterretningen opererer har den siste tiden kommet frem. Avsløringene sees i sammenheng med pressekonferansen MI5 og FBI holdt for to uker siden.

Europas og USAs etterretningsfokus har lenge vært på Russland. Generalsekretær for britiske MI5, Ken McCallum, kom derfor med et advarsel om at Vesten undervurderer kinesisk etterretning på en pressekonferanse 7. juli, ifølge The Independent.

– Den største utfordringen vi står overfor kommer fra et stadig mer autoritært kinesisk kommunistparti. Det arbeider for innflytelse over hele verden, men er flinke til å gjøre det i det skjulte, uttalte MI5-sjefen.

Nå har flere eksempler på hvordan kinesisk etterretning opererer kommet frem i lyset.

«De tusen sandkorn»

Et av de mest oppsiktsvekkende eksemplene fra kinesisk etterretning handler om femti kinesiske studenter som knyttes til Kinas militære, i følge The Times.

Utplassert på forskjellige britiske eliteuniversiteter var oppdraget deres å samle informasjon om britisk forskning. Målet skal ha vært å hente militærteknologi tilbake til Kina.

Studentene har blitt tvunget til å forlate Storbritannia i løpet av de siste tre årene etter mistanke om spionasje.

– Kinesiske myndigheter bruker ikke lenger bare etterretningsoffiserer som utgir seg for å være diplomater, forklarer MI5-sjef McCallum til The Times.

Informasjon samles nemlig inn via flere kanaler, i strategien kineserne kaller «de tusen sandkorn», hevder etterretningssjefen.

Nylig ble et annet eksempel på «de tusen sandkorn»-spionasje kjent. Christine Lee, en kvinne med kinesisk bakgrunn, drev det som tilsynelatende var et advokatfirma i London som påtok seg saker for britiske parlamentsmedlemmer. Advokatkontoret ble etter hvert avslørt som et skalkeskjul for å spionere på britiske politikerne til fordel for kinesisk etterretning, i følge BBC.

Prøvde å påvirke amerikansk valg

McCallum har uttalt at kineserne er skyldige i å gjennomføre en enorm, hemmelig økonomisk og politisk offensiv mot Vesten. Målet deres er å plyndre landene for avansert teknologi, påvirke valg og infiltrere akademia, i følge etterretningssjefen.

Russland ble i 2016 anklaget for å blande seg inn i det amerikanske valget for å sikre seier til Donald Trump. Det viser seg at også Kina har gått inn for å påvirke politiske valg.

Denne våren blandet Beijing seg direkte inn i et kongressvalg i New York fordi de ikke ønsket at demokraten Xiong Yan skulle bli valgt. Yan var nemlig en av demonstrantene på Den himmelske freds plass i 1989. Det melder The Guardian.

Regimet hyret inn en privatetterforsker for å grave opp nedsettende informasjon om kandidaten uten å finne noe, ifølge avisen.

Det ble deretter forsøkt å konstruere en skandale ved hjelp av en prostituert kvinne, men også dette mislyktes. Kinesisk etterretning skal i tillegg ha planlagt å iscenesette en bilulykke for å sette Yan ut av spill.