Minst 50 døde etter båtforlis i Pakistan

NTB

Minst 50 personer antas å være omkommet etter at en båt med et bryllupsfølge kantret i Pakistan mandag denne uken.

Båten var i ferd med å frakte rundt 100 bryllupsgjester over Indus-elven i en bryllupsprosesjon mellom landsbyene Machka og Kharor i Punjab-provinsen da ulykken skjedde.

Tjueseks døde – hovedsakelig kvinner og barn – har blitt funnet så langt, men et tilsvarende antall mennesker er savnet og antas omkommet, opplyser en tjenestemann onsdag.

Ettersom det har gått mer enn 48 timer siden ulykken, er det ikke lenger håp om å finne overlevende.

Årsaken til at det er flest kvinner og barn som er funnet døde, er at mennene kunne svømme og dermed reddet livet. Kvinner oppfordres ikke til å lære å svømme i Pakistan, på grunn av et konservativt syn på hvordan kvinner skal oppføre seg i offentligheten.

Båtforlis er vanlig i Pakistan. Båter i dårlig stand brukes ofte til å frakte varer og mennesker over elver og innsjøer. De fleste har heller ikke redningsvester om bord.