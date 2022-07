Ansa: Draghi vil kunngjøre at han trekker seg torsdag

Italias statsminister Mario Draghi under debatten i Roma onsdag. Mye tyder på at statsministeren igjen vil levere inn avskjedssøknad til president Sergio Mattarella.

NTB

Tre partier i den italienske nasjonalforsamlingen boikottet avstemningen om å beholde Mario Draghi som statsminister. Han kan komme til å trekke seg torsdag.

Draghi vant avstemningen med 95 mot 38 stemmer, men på grunn av boikotten ser han det sannsynligvis ikke lenger som mulig å fortsette.

Tidligere statsminister Silvio Berlusconis Forza Italia, Matteo Salvinis høyreparti Liga og den populistiske Femstjernersbevegelsen opplyste etter tur senatet i Roma om at de ikke ville avlegge stemme.

Det italienske nyhetsbyrået Ansa skriver i en Twitter-melding onsdag kveld at statsministeren vil kunngjøre at han trekker seg torsdag morgen.

Bred støtte

Siden regjeringskrisen brøt ut i Italia for en knapp uke siden, har mange bedt Draghi bli i stillingen, deriblant over tusen av landets ordførere.

Vanlige italienere har startet underskriftskampanjer og arrangert demonstrasjoner til støtte for ham.

Femstjernersbevegelsen får kraftig kritikk for hvordan de har håndtert krisen som nå utspiller seg. Partiet blir beskyldt for å ha brukt avstemningen til å komme seg ut av regjeringen, slik at det kan bygge seg opp før valget neste år.

– Uansvarlige partier risikerte å skape en perfekt storm, Italia står overfor vanskelige måneder fremover, skrev EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni på Twitter.

Det er mye som står på spill i Italia nå. En regjeringskollaps kan forverre en allerede krevende periode med voldsom inflasjon, det kan forsinke budsjettet og det kan tippe allerede nervøse børser feil vei.

Er dere klare til å gjenoppbygge denne pakten?

Situasjonen for partiløse Draghi ble vanskelig etter at regjeringspartiet Femstjernersbevegelsen avsto fra å stemme ja til et viktig forslag i en avstemning som også var et tillitsvotum for Draghis regjering.

Draghi leverte derfor inn sin avskjedssøknad til president Sergio Mattarella sist torsdag, men denne ble ikke godtatt.

I en tale til senatet onsdag forsøkte han å finne en vei videre.

– Den eneste veien framover hvis vi ønsker å fortsatt holde sammen, er å gjenoppbygge denne pakten med mot, uselviskhet og troverdighet. Er dere klare til å gjenoppbygge denne pakten? spurte Draghi i talen. Han ba om en «tillitspakt» slik at han kunne fortsette som statsminister.

Han fikk tillit fra et flertall i forsamlingen, men det ser ut til å ha vært en hul seier, siden de tre partiene ikke deltok i avstemmingen.