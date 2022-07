Svenske medier: 15-årig jente siktet for drap på sin lillebror

NTB

En 15-åring er varetektsfengslet mistenkt for drap på en mindreårig person i Stockholm. Drapsofferet er den siktedes lillebror, ifølge svenske medier.

Mens Aftonbladet skriver at det er snakk om ei jente som er mistenkt for å ha drept sin ti år gamle lillebror, vil politiet kun si at det er en forbindelse mellom den siktede og offeret.

– Men jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på hvordan den koblingen ser ut, sier statsadvokat Josefina Yalo onsdag ettermiddag.

Politiet rykket lørdag kveld ut til Vällingby vest i Stockholm. Kort tid etter kom meldingen om at en person under 18 år var pågrepet, mistenkt for drapsforsøk. Da offeret døde, bli siktelsen endret til drap.

Politiet har senere opplyst at den siktede er mindreårig og at offeret er under 15 år. Den siktede er ikke kjent for politiet fra før av.