Operatør: Russiske gassleveranser gjenopptas torsdag

NTB

Russisk gass vil igjen strømme gjennom Nord Stream 1 etter at vedlikeholdsarbeidet på rørledningen er avsluttet, opplyser gasstransportselskapet Gascade.

Også den tyske regjeringen venter nå at gassleveransene vil bli gjenopptatt torsdag etter å ha vært stanset siden 11. juli.

Gascade har ansvaret for driften av den største enkeltstående rørledningen som fører gass fra Russland til Europa. Onsdag ettermiddag opplyser selskapet at det har fått bekreftet at leveransene blir gjenopptatt.

Både tyske tjenestemenn og næringsliv har uttrykt bekymring for at gassleveransene ikke kom til å bli gjenopptatt som følge av konflikten som har oppstått mellom Russland og vestlige land etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Det er uklart hvor mye gass som vil bli levert gjennom gassrørledningen. En talskvinne for den tyske regjeringen, Christiane Hoffmann, nekter å kommentere et nylig utspill fra Russlands president Vladimir Putin, der han sa at gassleveransene kan komme til å bli redusert til 33 millioner kubikkmeter per dag hvis ikke Russland snart får tilbake en gassturbin som har vært til reparasjon i Canada. Det vil innebære at rørledningen kommer til å drives med sterkt redusert kapasitet.

Kritikere har avvist russiske myndigheters påstand om at Russland er nødt til å redusere gassleveransene til Tyskland fordi turbinen er forsinket.

Tysklands regjering er blant dem som anklager Russland for å bruke den manglende turbinen som et påskudd for reduserte gassforsyninger.