Vladimir Putin ble et lett bytte for fotografene da han ble stående alene i påvente av den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan i Teheran.

Ikke alt gikk etter planen da Russlands president Vladimir Putin skulle møte den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan i Irans hovedstad Teheran tirsdag. I påvente av at Erdogan skulle dukke opp til samtale og fotografering ble Putin stående alene foran flere fotografer.

I en video hos britiske The Guardian viser Putin komme gående inn i rommet der han og Erdogan skal møtes. Det han møter er to tomme stoler og en rekke fotografer som benytter sjansen til å fotografere Putin mens han står og venter. Situasjonen ser noe ubekvem ut for Putin som beveger kroppen smått frem og tilbake og veksler mellom ansiktsuttrykk.

Etter nesten et minutt alene dukker Putins tyrkiske kollega omsider opp.

Mulig hevn

Joyce Karam, seniorkorrespondent i National News, påpeker i et innlegg på Twitter at tiden Putin måtte vente kan ha vært en form for hevn fra Tyrkias president Erdogan.

– Dette er en søt hevn for Erdogan som i 2020 ble ydmyket av Putin da han måtte vente i to minutter i et maktspill i Russland, skriver Karam på Twitter.

Bevisst spill

Ifølge The Guardian er ikke ventingen noe nytt for Putin, men han har pleid å være på andre siden av «maktspillet». Da daværende kansler i Tyskland Angela Merkel skulle møte Putin i 2014 måtte hun vente i over fire timer på at Putin skulle dukke opp.

Også Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj har måttet vente rundt fire timer for å kunne sette seg ned med den russiske lederen.