EU-kommisjonen ønsker å bruke makt for å sikre gasskutt

Onsdag la EU-kommisjonen fram et forslag om at medlemslandene frivillig kutter 15 prosent av gassforbruket. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier medlemslandene må være klare til å bruke makt om frivillig innsats ikke er nok. REUTERS/Spasiyana Sergieva

NTB

EU-kommisjonen foreslår at medlemslandene kutter gassbruken med 15 prosent for å unngå krise til vinteren og vil bruke makt hvis frivillig innsats ikke er nok.

– Vi må forberede oss på at det potensielt blir full stans i russisk gasstilførsel til Europa, og dette er et sannsynlig scenario, fastslår EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressekonferanse onsdag etter at forslaget ble lagt fram.

Bakteppet er mulig stans i russisk gasseksport. Kuttet skal gjennomføres fra 1. august i år til 23. mars neste år.

Ifølge forslaget skal EU også kunne gjøre kuttet obligatorisk for alle EU-land hvis det viser seg at frivillig gasskutt ikke er nok til å hindre gasskrise. Det skal gjøres ved at EU-kommisjonen får anledning til å bruke en nødrettstilstand kalt «Union Alert».

65 prosent av EU

De 27 medlemslandene skal først gå gjennom forslaget før de stemmer over det. Minst 15 land som til sammen representerer 65 prosent av EU-landenes samlede befolkning, må stemme for forslaget før det innføres.

Flere EU-land er imot forslaget fordi de har egne nødplaner og mener at de vil redusere import av gass, enten unionen tvinger dem eller ei.

– Russland driver med utpressing av oss. Russland bruker energi som våpen, og derfor, uansett hva som skjer, enten det blir delvis kutt i russisk gass eller full stans, så må Europa være rede, sier von der Leyen.

Russisk gass kan falle bort

1,5 prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) står i fare dersom det blir en hard vinter hvor det brukes mye gass, ifølge Bloomberg.

Vedlikeholdet av den russiske gassrørledningen Nord Stream 1 skal etter planen være ferdig torsdag, men det er knyttet stor usikkerhet til om russiske Gazprom vil gjenåpne gassforsyningen.

Nord Stream 1 er Tysklands viktigste kilde til naturgass. Dersom rørledningen ikke åpner igjen torsdag vil det gi enorme problemer for Europa.