Russiske politikere: Genmodifiserte supersoldater er i tjeneste for Ukraina

To russiske toppolitikere har igangsatt en etterforskning for å «bevise» at Ukraina produserer genmodifiserte supersoldater i laboratorier.

De to russiske politikerne Konstantin Kosatsjev og Irina Jarovaja, som henholdsvis er nestleder i det russiske føderasjonsrådet og nestformann i Dumaen, er overbevist om at Ukraina modifiserer soldater på biologisk vis i laboratorium og har startet en etterforskning av dette. Det skriver Insider som siterer det russiske mediet Kommersant.

Hvis man skal tro Kosatsjev og Jarovaja er Ukraina i full gang med å genmodifisere soldater i laboratorier for å skape supersoldater som skal slå tilbake mot den russiske invasjonsstyrken.

Denne uken ble konspirasjonsteorien tatt til nye høyder da de to politikerne som står i front av etterforskningen hevder at de har testet blod fra ukrainske krigsfanger og har funnet «bevis» for at soldatene har vært utsatt for eksperimenter med «militære hensikter».

Det finnes ingen bevis fra uavhengig hold på at Ukraina har genetisk modifiserte supersoldater i tjeneste.

«Onde og dødelige monstre»

Ifølge Insider har de to russiske politikerne kommet med en rekke forskjellige påstander om hvordan Ukraina skal ha genmodifisert soldatene sine. Via Kommersant sier Kosatsjev at det ble funnet «ekstremt farlige sykdommer og substanser» i krigsfangenes blod.

Jarovaja hevder, uten å kunne henvise til bevis, at de ukrainske soldatene har blitt gitt ytelsesfremmende stoffer som «fjerner de siste sporene av menneskelig bevissthet fullstendig» og gjør soldatene til «onde og dødelige monstre».

– Passer godt inn i det russiske narrativet

John Færseth er en av Norges ledende eksperter på konspirasjonsteorier og har skrevet bøkene «Fyrtårnet i øst - Putins Russland og vestlige ekstremister» og «Ukraina - landet på grensen».

Frilansjournalist og forfatter John Færseth. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Færseth sier at beskyldninger om ukrainske biovåpenlaboratorier, da gjerne drevet i samarbeid med USA, har vært en del av russiske propaganda siden starten av invasjonen.

– Denne typen beskyldninger har kommet siden starten av krigen. Stort sett er de nok produsert for et russisk publikum, og skal vise hvor umenneskelige ukrainerne er, og at det egentlig er USA som står bak. Så dette passer godt inn i det russiske narrativet, sier Færseth til ABC Nyheter.

– I dette tilfellet kan det også fungere som en bortforklaring for at det har gått såpass dårlig for Russland i Ukraina, samtidig som det dehumaniserer og demoniserer ukrainerne. I tillegg passer det godt inn i de konspirasjonsteoriene som har blitt fremmet fra Kreml om at det egentlig er USA og Vesten man kjemper mot i Ukraina. Trolig er ikke dette bare propaganda, jeg mener det er grunn til å tro at Putin og mange andre i Kreml og i russisk militære og sikkerhetstjenester selv tror på at det er USA og EU tok makten i Ukraina i 2014 ved hjelp av ukrainske nasjonalister, og bruker det til å svekke og true Russland, sier Færseth til ABC Nyheter.

Flere konspirasjonsteorier

Konspirasjonsteorien om at Ukraina genmodifiserer soldater i laboratorier er som Færseth påpeker ikke den første konspirasjonsteorien som omhandler laboratorier i Ukraina. Tidligere i år ble det hevdet fra russisk hold at USA og Ukraina sammen produserte biologiske våpen i laboratorier i Ukraina.

Kjernen i konspirasjonsteorien var at over 30 ukrainske laboratorier forsket på patogener av farlige infeksjoner. Patogener er faktorer som utløser sykelige prosesser i kroppen, som for eksempel mikroorganismer som kan forårsake sykdom.

I mars i år publiserte den kinesiske og regimevennlige avisen Global Times en artikkel der det blir hevdet at coronaviruset covid-19 ble produsert i USA-tilknyttede laboratorier i Ukraina. Global Times-artikkelen hevdet også at russiske soldater i Ukraina har kommet over flere «bevis» som tilsier at USA-tilknyttede laboratorier produserer biologiske våpen i Ukraina.