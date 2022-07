Amerikansk krigsskip seilte gjennom kinesisk farvann for tredje gang på én uke

USS Benford har seilte gjennom Taiwanstredet tre ganger den siste uken. Les mer Lukk

Etter et amerikansk krigsskip seilet inn i et omstridt havområde mellom Taiwan og Kina for tredje gang på én uke, øker spenningen mellom USA og Kina.