USA: Russland planlegger å annektere deler av Ukraina

John Kirby fungere som talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd. her fra pressekonferansen tirsdag. Foto: Drew Angerer / AFP / NTB

Russland planlegger å annektere ukrainsk territorium på samme måte som de gjorde med Krim-halvøya, mener amerikansk etterretning.

Ifølge John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd ser amerikansk etterretning indikasjoner på at Russland allerede har lagt et grunnlag for å annektere deler av Ukraina. Det skriver britiske BBC og amerikanske Insider.

Dette vil ifølge amerikanske myndigheter skje ved å iscenesette en folkeavstemning der resultatet tilsier at det aktuelle området skal bli en del av Russland. I 2014 ble Krim-halvøya i det sørøstlige Ukraina annektert av Russland på denne måten.

– Vi vil gjøre det veldig klart for det amerikanske folket hva vi ser, og vi vil gjøre det veldig klart overfor Putin at ingen lar seg lure. Vi vet at han tørker støv av boka fra 2014, og vi kommer til å følge dette tett, sa Kirby under en pressekonferanse tirsdag og pekte på at Russland innsetter pro-russiske byråkrater i lederposisjoner i Ukraina for å avvikle «folkeavstemninger» med den hensikt å gjøre områdene russiske.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– Den russiske regjeringen legger detaljerte planer for å annektere flere regioner i Ukraina, inkludert Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk, sa Kirby under pressekonferansen tirsdag, ifølge Insider.

Tvungent russisk statsborgerskap

Amerikanske myndigheter peker på en rekke russiske tiltak i okkuperte områder i Ukraina som legger grunnlaget for en anneksjon. Ifølge Kirby forsøker Russland å etablere den russiske rubelen som valuta i områdene. Okkupasjonsmakten saboterer også internettadgangen for sivile og tvinger ukrainere til å søke om russisk statsborgerskap.

Forrige uke signerte Russlands president Vladimir Putin et dekret som tillater rask godkjenning av ukraineres søknader om å bli russiske statsborgere, skriver Insider.

Under pressekonferansen tirsdag sa Kirby at amerikanske myndigheter går ut med informasjonen for å vise verden hva som skjer og gjorde det samtidig tydelig at USA med allierte vil svare på en anneksjon, uten at han gikk nærmere inn på hva et eventuelt svar vil være.

– Vi går ut med dette slik at verden vet at enhver påstått annektering er overlagt, ulovlig og illegitim, sa Kirby.

Annekteringen av Krim

Krim-halvøya ble annektert av Russland i 2014 etter det som kan omtales som en hastefolkeavstemning der resultatet var at de fleste innbyggerne på halvøya ønsket at Krim skulle være en del av Russland. Folkeavstemningen anses som ulovlig.

Pro-ukrainske innbyggere på halvøya boikottet folkeavstemmingen som verken var fri eller rettferdig, skriver BBC.