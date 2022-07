Spania har vedtatt samtykkelov

NTB

Spania har vedtatt en lov som krever at det blir gitt eksplisitt uttrykk for samtykke i seksuelle forhold, en såkalt samtykkelov.

Loven er en del av et forsøk på å løse de juridiske vanskelighetene som ofre for seksuelle overgrep har møtt i forsøk på å bevise at det ble brukt trusler eller vold mot dem. Loven er på folkemunne kjent som «Bare ja betyr ja», og ble vedtatt tirsdag.

En slik lov har lenge vært en kampsak for Spanias koalisjonsregjering, og har sine røtter i en gjengvoldtektssak som rystet landet i 2016.

Opprinnelig ble de fem mennene som var tiltalt i saken kjent skyldige for seksuelle overgrep, men ikke for voldtekt, da det bevisstløse offeret ikke var bevist å ha protestert mot det som skjedde.

I henhold til den nye loven vil taushet eller passivitet ikke anses som indikasjon på at det ble gitt samtykke.

De fem tiltalte i saken fra 2016 ble siden dømt for voldtekt av Spanias høyesterett.