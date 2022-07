Kongressen vil beskytte likekjønnet ekteskap

Representantenes hus i USA har vedtatt en lov for å beskytte retten til likekjønnet ekteskap mot å lide samme skjebne som retten til abort. Arkivfoto: Jose Luis Magana / AP / NTB

Representantenes hus i USA har vedtatt en lov for å beskytte retten til likekjønnet ekteskap mot å lide samme skjebne som retten til abort.

Loven skal beskytte retten til å inngå likekjønnede ekteskap på føderalt nivå, men må også vedtas i Senatet for å kunne tre i kraft.

Flertallet i Representantenes hus var 267 mot 157, da alle demokratene og 47 av republikanerne stemte for. Personer av samme kjønn har hatt den føderale retten til å gifte seg med hverandre siden 2015, da USAs høyesterett avsa en dom som slo den fast.

Grunnen til at politikerne i Kongressen ønsker beskytte retten gjennom lovgivning er for å hindre at den, på samme måte som den føderale retten til abort, blir omgjort av høyesterett.

Meningsmålinger viser at et flertall av amerikanerne er for retten til å gifte seg med den man ønsker.