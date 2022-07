Ny nedgang for Netflix

NTB

Strømmegiganten Netflix mistet nesten én million kunder i andre kvartal. Resultatet var likevel bedre enn ventet.

Fra april til juni forlot 970.000 betalende kunder strømmetjenesten Netflix. Det kommer fram av selskapets kvartalsrapport, som ble offentliggjort tirsdag kveld norsk tid.

Selskapet hadde ventet å miste 2 millioner kunder i denne perioden. At resultatet var bedre enn ventet førte til at Netflix-aksjen steg 7 prosent etter at rapporten ble lagt fram, skriver AP.

I årets første kvartal mistet Netflix 200.000 kunder. I slutten av juni hadde strømmetjenesten 220 millioner kunder totalt verden over.