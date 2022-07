17 kongressmedlemmer pågrepet i abort-demonstrasjon

NTB

Minst 17 kongressmedlemmer fra demokratene er pågrepet i en demonstrasjon for abortrettigheter utenfor USAs høyesterett i Washington.

Blant de pågrepne er de kjente politikerne Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar, ifølge politiet i Washington.

Demonstrantene skal ha blokkert trafikken på en nærliggende vei, og ble gitt tre advarsler før det ble gjort pågripelser, skriver politiet på Twitter.

– Vi pågrep totalt 35 personer. Det inkluderer 17 kongressmedlemmer, skriver de.

Demonstrasjonen skjer tre uker etter at USAs høyesterett avgjorde at det ikke lenger skal være en føderal rett til abort i landet. Etter høyesteretts kjennelse er det ventet at det innføres forbud mot abort i rundt halvparten av USAs delstater, enkelte steder uten unntak for incest, voldtekt eller når den gravides liv er i fare.