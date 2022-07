USA: Legen som utførte abort på voldtektsoffer (10) vurderer søksmål mot delstatsmyndighetene

NTB

Legen som er under etterforskning etter at hun utførte en abort på en ti år gammel jente, har startet prosessen med å saksøke riksadvokaten i Indiana.

Gynekologen Caitlin Bernard har tatt de første skrittene for å gå til injuriesøksmål mot Indianas riksadvokat Todd Rokita.

En lov som forbyr alle aborter etter seks uker av svangerskapet trådte i kraft i Ohio i slutten av juni, da USAs høyesterett skrotet den føderale retten til abort etter nesten 50 år.

Det ti år gamle barnet måtte derfor reise langt for å få utført inngrepet hos gynekologen Caitlin Bernard, som nå er under etterforskning i delstaten Indiana. Delstatens riksadvokat Todd Rokita anklaget Bernard først for å lyve, og deretter for ikke å ha underrettet myndighetene om aborten slik loven krever når det er snakk om overgrep mot mindreårige.

– Vi har en abortaktivist som utgir seg for å være lege som gjentatte ganger ikke har meldt fra, sa Rokita til Fox News i forrige uke, og opplyste om at de samler bevis og vurderer gynekologens lisens.

Helsejournaler som avisen Star har fått tilgang til, viser derimot at Bernard rapportere aborten til både helsedepartementet og til barnevernet innen fristen. Hun skal også ha varslet om at den ti år gamle jenta hadde blitt misbrukt.

Riksadvokaten har så langt ikke kommentert saken.