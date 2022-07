Folketallet i Hellas minker

Det blir færre grekere, viser en ny folketelling. Her utsikt fra den venetianske festningen Fortezza i Rethymnon på Kreta.

NTB

Folketallet i Hellas har sunket med 3,5 prosent siden 2011, ifølge en folketelling utført av det nasjonale statistikkbyrået Elstat.

Den nye, greske folketellingen ble publisert tirsdag.

Den viser at det samlede innbyggertallet i Hellas i 2022 er på 10.432.481 personer, noe som er ned 3,5 prosent sammenlignet med den forrige folketellingen fra 2011, da det ble registrert 10.815.197 grekere.

Attica-regionen, som også innbefatter Aten, er hjemsted for mer enn en tredel av befolkningen.

Det dalende folketallet henger delvis sammen med et fall i fødselstallene under finanskrisen som varte fra 2010 til 2018 og som rammet landets økonomi hardt. Da falt fødselstallet fra 1,5 til 1,3 barn per kvinne.

I tillegg har rundt 450.000 grekere under 40 år reist ut av Hellas for å finne seg jobb. Den økonomiske nedgangstiden i landet førte til at særlig arbeidsledigheten blant unge steg kraftig.

For å stimulere greske familier til å få flere barn, innførte den nåværende regjeringen en babybonus på 2.000 euro per barn i 2020.