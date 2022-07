Twitter fikk gjennomslag for rask behandling av rettsstriden med Musk

NTB

Twitter vant fram med sitt ønske om en fremskyndet rettssak i søksmålet mot Elon Musk da det innledende rettsmøte ble holdt tirsdag.

Twitter ba om en rask rettsprosess for at saken ikke skal trekke ut og dermed skade selskapet ytterligere. Dette tok dommerne tok til følge . Dermed blir det rettssak mellom de to partene allerede i oktober.

Musk på sin side ønsket ikke at en rettssak skulle starte før neste år.

Twitter har gått til søksmål i et forsøk på å tvinge Musk til å oppfylle avtalen han har inngått om å kjøpe selskapet for 44 milliarder dollar.

Millioner av dollar står på spill i saken, men også fremtiden til Twitter. Musk har tatt til orde for en fullstendig ubegrenset ytringsfrihet som ikke støttes av mange brukere, ansatte eller annonsører, aktører som Twitter er helt avhengig av.

Hvis Twitter vinner i retten, må Musk i beste fall ut med flere milliarder dollar i erstatning, og i verste fall kan han tvinges til å kjøpe selskapet likevel til en etter hvert sterkt overdreven pris.

Musk inngikk i april en avtale om å kjøpe Twitter, men kunngjorde i juli at han har tenkt å trekke seg fra avtalen. Musk argumenterer blant annet med at Twitter har holdt tilbake informasjon om at mange av brukerkontoene er falske.