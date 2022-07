Russisk ambassadør: Send nordkoreanere inn i Ukraina

Russlands ambassadør til Nord-Korea Alexander Matsegora hevder at landet har en rekke økonomiske ess i ermet i møte med lammende sanksjoner. En av dem er nordkoreanske arbeidsfolk, som han mener kan hjelpe til med å gjenreise Donbas.

Den russiske ambassadøren foreslår å sende nordkoreanske arbeidere innen bygg og anlegg inn i Donbas for å gjenreise området etter en eventuell full russisk okkupasjon av regionen, skriver The Guardian.

– Dette er godt kvalifiserte hardtarbeidende folk som er i stand til å jobbe under svært krevende forhold. De vil kunne gjenreise Donbas, sier Matsegora til NK News, et amerikansk nettsted som gir nyheter og analyser om Nord-Korea.

Anser Donbas som uavhengig stat

Ifølge Matsegora er det stort potensiale for et stort og tett økonomisk samarbeid mellom Nord-Korea og den russisk-erklærte republikken Donbas. Russland anser, med støtte fra Nord-Korea, Donbas som en uavhengig stat, fraskilt fra Ukraina. Den vestlige verden sier seg ikke enig i dette.

Nord-Koreas støtte til Russland har resultert i at Ukraina har kuttet alle diplomatiske bånd til det asiatiske landet, som de mener undergraver landets integritet og suverenitet.

Ifølge den ukrainske utenriksministeren er Russlands forsøk på å knytte tettere bånd med Nord-Korea utelukkende et tegn på hvor isolert supermakten er.

– Russland står omtrent igjen uten allierte, bortsett fra land som er totalt avhengig av dem, enten politisk eller økonomisk, sier Dmytro Kuleba.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

FN-sanksjoner skaper trøbbel

Nord-Korea har i mange år tjent godt på å sende folk ut av landet for å arbeide i andre land. Da FN-sanksjonene tilknyttet landets atomprogram trådte i kraft i 2019, var Nord-Korea pålagt å trekke tilbake alle utenlandske arbeidere. Ifølge The Guardian skal mange av dem likevel ha fortsatt å jobbe i Russland, Kina, Laos og Vietnam. Dersom Nord-Korea sender arbeidere inn i Donbas vil dette være i strid med FN-sanksjonene.

Matsegora vedkjenner at sanksjonene vil gjøre det vanskeligere å etablere et fungerende handelsforhold mellom Nord-Korea og Donbas, selv om han mener at en etablering av et slikt forhold ikke burde være lovstridig.