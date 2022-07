Ingen ny forhandlingsrunde om Syrias grunnlov

NTB

FNs spesialutsending Geir O. Pedersen beklager at en ny forhandlingsrunde om Syrias grunnlov er avlyst, trolig fordi Syria ikke lenger regner Sveits som nøytral grunn.

Samtalene mellom utsendinger fra det syriske regimet og opposisjonen skulle vært holdt i FN-hovedkvarteret i Genève fra 25.–29. juli.

Men nå har Pedersen gitt beskjed om at det ikke er mulig å gjennomføre dem. Årsaken skal være at regjeringen til president Bashar al-Assad mener at Sveits ikke lenger er nøytralt ettersom landet støtter EUs sanksjoner mot Russland.

FN-talsmann Farhan Haq vil ikke bekrefte dette. I stedet understreker han at Sveits er et nøytralt sted og at mye av FN-arbeidet foregår her.

Forhandlingsrunden skulle vært den niende i rekken om en revidert syrisk grunnlov.

Utenrikspolitiske avsporinger

I forbindelse med avlysningen sier Pedersen at det er viktig at parene i den syriske konflikten ikke lar den politiske prosessen i hjemlandet bli påvirket av hvordan de ser på konflikter andre steder i verden.

Russland er Assads viktigste støttespiller, både politisk og militært. Nylig var Syria det første landet i tillegg til Russland som har anerkjent de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk som selvstendige land.

Pedersen ber alle parter i Syria delta i det han kaller et konstruktivt diplomati. Han lover å fortsette sitt engasjement for Syria og komme med mer informasjon når tiden er inne.

– Ikke for syns skyld

Ifølge Haq ønsker ikke Pedersen noen møter bare for syns skyld.

– Han vil fortsette å jobbe for å se hvilke vesentlige resultater han kan oppnå for det syriske folket, som har ventet altfor lenge på framgang i denne saken. På dette tidspunktet har jeg ikke noe annet sted, og vi vil se hva som skjer videre, sier Haq.

I 2102 ble et såkalt veikart for fred i Syria godkjent av FN, Den arabiske liga, EU, Tyrkia og alle de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, deriblant Russland. Veikartet inneholder også en oppfordring til at det lages en ny grunnlov. Prosessen skal munne ut i et FN-overvåket valg som alle syrere skal kunne delta i, også de som har flyktet og lever i eksil i utlandet.

I 2015 ble det vedtatt en FN-resolusjon der veikartet får enstemmig støtte.