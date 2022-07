To personer døde av marburgviruset i Ghana

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tiltrådt for å hjelpe helsemyndighetene i Ghana, og hyller landets raske respons.

WHO frykter det verste.

Begge pasientene omkom nylig på et sykehus sør i Ashanti-regionen, skriver BBC.

Helsemyndighetene i Ghana har satt 98 personer i karantene etter mistanke om at de kan ha vært i kontakt med de omkomne.

Dette er andre gang marburgviruset har blitt oppdaget i Vest-Afrika.

– Kan lett komme ut av kontroll

Marburgviruset forårsaker den svært smittsomme marburgvirus-sykdommen. Sykdommen tilhører sykdomsgruppen blødningsfeber, og har høy dødelighet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tiltrådt for å hjelpe helsemyndighetene i Ghana, og hyller landets raske respons.

– Dette er veldig bra. Uten umiddelbar og bestemt handling, kan marburgviruset lett komme ut av kontroll, sier WHOs direktør i Afrika, doktor Matshidiso Moeti.

Helsemyndighetene i Ghana har satt i gang en omfattende smittesporingsprosess for å sikre at de greier å avdekke den originale kilden til utbruddet. Flere smitteverntiltak skal også være innført for å unngå flere dødsfall.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Viruset smitter til mennesker fra frukt flaggermus, aper og i noen tilfeller gris, og sprer seg mellom mennesker gjennom væskeoverføring. Les mer Lukk

Skyhøye dødstall

Marburgviruset er i slekt med det like dødelige ebolaviruset, ifølge WHO. Sykdomsforløpet starter med feber, kraftig hodepine og muskelsmerter. Dette er ofte etterfulgt av diare, magesmerter, svimmelhet og oppkast. I de mest alvorlige tilfellene dør pasientene av ekstremt blodtap og sjokk.

Gjennomsnittlig dør halvparten av dem som blir smittet, men de farligste virusvariantene kan ta liv av så mange som opp til 88 prosent, ifølge WHO.

Tidligere marburg-utbrudd i Afrika har rammet Angola, Den demokratiske republikken Kongo, Kenya, Sør-Afrika og Uganda, ifølge WHO. I Angola ble over 200 mennesker drept av viruset i 2005. Verdens første marburg-utbrudd var i Tyskland i 1967. Den gangen døde syv mennesker.

Ingen behandling

Enn så lenge eksisterer det ingen behandling for marburg, men leger hevder å drikke mye vann vil forbedre pasientens sjanse for å overleve.

Viruset smitter til mennesker fra frukt flaggermus, aper og i noen tilfeller gris, og sprer seg mellom mennesker gjennom væskeoverføring.

Dem som har høyest risiko for å bli smittet er familiemedlemmer og helsepersonell som omgås med de smittede.