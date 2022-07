44-åring dømt i 25 år gammel drapssak

NTB

En 44 år gammel mann i Sverige er dømt til fengsel for drap på en 16 år gammel jente for 25 år siden.

16 år gamle Malin Lindström forsvant i november 1996 i Örnsköldsvik kommune, som ligger sør for Umeå på østkysten nord i Sverige.

Lindström ble funnet død i mai 1997.

Manglet tekniske bevis

Mannen ble først dømt for drapet i tingretten, men senere frikjent i lagmannsretten. Han ble først og fremst frikjent på grunn av mangel på tekniske beviser som kunne knytte ham til forbrytelsen.

Den gangen var teknologien ikke god nok til å lage en DNA-profil basert på en liten sædflekk som ble funnet på jentas klær.

Etter at ny teknologi gjorde det mulig å bruke DNA-restene på jentas klær til å få fram en DNA-profil, ba politiet om å få å ta nye blodprøver fra mannen, men høyesterett sa nei. Alle de gamle blodprøvene var kastet som følge av frifinnelsen, slik loven krevde.

Politiet har imidlertid greid å finne en bortglemt blodprøve fra mannen etter å ha gått gjennom hele etterforskningsmaterialet på nytt. Dette gjorde at saken kunne prøves igjen.

Dømt til fem år i fengsel

Lagmannsretten skriver i en pressemelding at det er bevist utover enhver rimelig tvil at mannen er den som har fratatt jenta livet.

Mannen har blitt dømt til fengsel i fem år. Aktor Stina Sjöqvist hadde krevd seks års fengsel.

Lagmannsretten sier at mannens unge alder på gjerningstidspunktet, samt at det har gått lang tid siden forbrytelsen, gjør at straffen blir fem år i fengsel.

Vil prøve å ta saken til Høyesterett

44-åringens forsvarer, Ulf Holst, sier at han er skuffet over dommen og lagmannsrettens måte å vurdere bevisene på. Han mener ikke bevisene er tilstrekkelige, og sier de har diskutert å anke dommen.

– Vi vil prøve å ta saken opp i høyesterett. Jeg håper virkelig at høyesterett tar seg tid til å prøve saken, sier Holst.