Eksperter med knusende kritikk: – Attentatet på Shinzo Abe kunne vært unngått

Sikkerhetsvaktene til Shinzo Abe får krass kritikk i ny rapport. Her prøver de å få tak i drapsmannen. Foto: Reuters/NTB

Åtte sikkerhetseksperter har nå gått gjennom videoopptaket av attentatet mot Shinzo Abe. De er lite imponerte over sikkerhetsvaktene til den tidligere japanske statsministeren.

Livvaktene kunne ha reddet den tidligere statsministeren Shinzo Abe hvis de hadde handlet raskere. Det hevder en knusende rapport fra åtte japanske sikkerhetseksperter.

Det første skuddet mot den tidligere statsministeren bommet. Da hadde livvaktene to og et halvt sekund på å skjerme eller fjerne Abe fra skuddlinjen.

Ekspertene mener det er svært kritikkverdig at sikkerhetsvaktene ikke grep inn i tidsrommet, ifølge South China Morning Post.

Drapet sjokkerte Japan

Drapet på Shinzo Abe, med et hjemmelaget våpen, sendte sjokkbølger gjennom Japan og verden 8. juli.

Den tidligere statsministeren ble skutt ved 11.30-tiden lokal tid i Nara vest i Japan, der han drev valgkamp for det liberale partiet LDP.

Han døde samme dag av skadene på et sykehus i byen Kishihara.

41 år gamle Tetsuya Yamagami har blitt siktet i saken. Motivet for drapet skal ha vært det Yamagami oppfattet som bånd mellom Abe og den sektlignende Enhetskirken. Drapsmannen mente Enhetskirken hadde svindlet moren hans for millioner, og ønsket hevn.

Det må legges til at skyteepisoder er svært sjeldne i Japan og politikere ofte opptrer i offentligheten med lett sikkerhet.

(Saken fortsetter under bildet)

Et av de siste bildene tatt av Abe før den fatale skyteepisoden- Foto: Reuters/NTB Les mer Lukk

Hendelsen er godt dokumenter

Da den tidligere statsministeren gikk opp på podiet for å tale, er den siktede synlig på videopptaket. Han skal ha stått i bakgrunnen og klappet. Deretter skal mannen ha beveget seg mot baksiden av podiet.

Videoopptaket viser videre at Abe snur seg og ser seg over venstre skulder etter det første bomskuddet. To livvakter strever samtidig for å komme seg mellom den tidligere statsministeren og skytteren. De lykkes ikke med å hindre mannen i å avfyre en andre skuddrunde.

I tillegg til videoopptaket ble seks vitner intervjuet på stedet og flere tilskuere filmet hendelsen fra forskjellige vinkler med mobilkameraer.

Myndighetene anerkjenner sikkerhetsbruddet

Japanske myndigheter, inkludert statsminister Fumio Kishida, erkjenner at det har skjedd et sikkerhetsbrudd. Japansk politi bekrefter at de etterforsker saken.

Et team er også nedsatt for å gjennomgå sikkerhets- og beskyttelsestiltak og vurdere konkrete skritt for å forhindre nye attentat.

– Det hele kunne vært unngått

Statsminister Fumio Kishida hintet til at politiet og sikkerhetstjenesten var ansvarlige for drapet under en pressekonferanse i Tokyo forrige uke. Foto: AP/NTB Les mer Lukk

To amerikanske sikkerhetseksperter ser seg enig i kritikken i rapporten.

– De burde ha sett angriperen veldig bevisst gå mot ryggen til statsministeren. Der skulle de ha grepet inn, sier Kenneth Bombace til South China Morning Post. Han er leder av Global Threat Solutions, og var ansvarlig for sikkerheten til den amerikanske presidenten Joe Biden under valgkampen i 2020.

Bombace legger vekt på at sikkerhetsvaktene heller ikke hadde noen form for overvåking av folkemengden.

– Abe burde hatt en dedikert nærbeskyttelseslivvakt for å få ham vekk, sier et medlem av US Diplomatic Security Service, som beskytter de amerikanske diplomatene i Japan.

Den navnløse sikkerhetsvakten legger vekt på at det hele kunne vært unngått om Abe hadde blitt beskyttet ordentlig.