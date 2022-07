Krafttale fra Zelenskyj: – I stand til å påføre Russland store tap

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder det blir vanskeligere og vanskeligere for den russiske hæren å holde sine posisjoner i okkuperte territorier.

Det er snart fem måneder siden Russland invaderte Ukraina. Tusenvis av mennesker har mistet livet, by etter by har blitt rammet av enorme ødeleggelser, millioner av mennesker har flyktet, og næringslivet har delvis kollapset.

Ukraina har fått tilsendt våpenstøtte fra blant annet USA og Norge i løpet av invasjonen, og forrige uke bekreftet Joe Biden at USA vil gi Ukraina ytterligere én milliard dollar i våpen, utstyr og annen militær støtte.

Kan påføre Russland «store tap»

Ukraina hevder tilførselen av våpen har endret slagmarken, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier de nye våpnene fra Vesten har skiftet balansen i krigen.

– Styrkene våre er nå i stand til å påføre Russland store tap, sier Zelenskyj i sin daglige tale mandag.

Presidenten hevder det blir vanskeligere og vanskeligere for den russiske hæren å holde sine posisjoner i okkuperte territorier.

– Steg etter steg avanserer vi. Vi stopper okkupantenes forsyninger, og identifiserer og nøytraliserer samarbeidspartnere, sier Zelenskyj.

Forsvarssjef: – Helt kontrollert

Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj påpeker at leveransen av USAs M142 HIMARS har vært til stor hjelp. Dette er artillerivåpen med lengre rekkevidde.

– Vi har klart å stabilisere situasjonen. Det er komplekst, intenst, men helt kontrollert, sier Zaluzjnyj ifølge CNN.

Han forteller at våpnene er blitt brukt til å utføre presise angrep på blant annet russiske kontrollposter og ammunisjon.

Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj mener Ukraina har stabilisert situasjonen. Les mer Lukk

Flere ukrainske angrep

CNN hevder å ha identifisert nærmere 20 angrep langt bak russiske linjer i Donetsk, Luhansk, Mykolaiv og Kherson-regionene så langt denne måneden. Noen av angrepene skal ha forårsaket store eksplosjoner og flere detoneringer.

– I dag er situasjonen helt annerledes enn den var for en måned siden, sier Oleksij Danilov i det nasjonale sikkerhetsrådet i Ukraina.

Han påpeker likevel at Ukraina ønsker seg flere våpen i fremtiden, for å vippe balansen i sin favør, slik at Ukraina har evnen til å avslutte krigen så snart som mulig.