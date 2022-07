Den russiske presidenten forlater Russland for første gang siden krigen i Ukraina brøt ut.

Vladimir Putin besøker Iran tirsdag, og vil møte Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, med planer om å forsterke en av de få utenlandske alliansene regimet fortsatt har.

Putin har tidligere beskrevet Vestens sanksjoner mot Moskva som en erklæring på økonomisk krig, og fokuserer nå på diplomati med Kina, India og Teheran. Putins besøk til den iranske hovedstaden er hans første utenlandstur siden han besøkte Kina i februar.

– Kontakten med Khamenei er veldig viktig, sier Putins utenrikspolitiske talsperson Yurij Ushakov ifølge Sky News.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ayatolla Ali Khamenei er Irans øverste leder. Arkivfoto. Les mer Lukk

Erdogan er med

Putin besøker ikke Iran alene. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal også delta på møtet, hvor det antas at de tre lederne skal snakke om Syria, men også korneksporten fra Ukraina.

Den iranske parlamentarikeren Mohammadreza Pour-Ebrahimi uttalte forrige uke at en styrking av de økonomiske båndene mellom Iran og Russland vil bli diskutert. På grunn av sanksjonene Russland er rammet av, mener Pour-Ebrahimi et tett samarbeid med Iran er viktig.

– Tidspunktet for dette møtet er ikke tilfeldig. Tyrkia ønsker å iverksette en «spesialoperasjon» i Syria mens Russland er i gang med en «spesialoperasjon» i Ukraina, sier den russiske analytikeren Vladimir Sotnikov til nyhetsbyrået AFP.

Sinan Ülgen, ekspert i tyrkisk utenrikspolitikk og stipendiat ved Carnegie Europe, mener Tyrkia vil forsøke å få grønt lys til en ny offensiv i Nord-Syria.

Uenighet om droner

USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har hevdet mye tyder på at Russland også vil be Iran om droner som kan utstyres med våpen, som de planlegger å bruke i krigen i Ukraina.

Iran har kalt disse anklagene for «grunnløse», og har offisielt lovet Ukraina å ikke levere droner til Russland.

Russland på sin side har sagt droner ikke er blant diskusjonstemaene under tirsdagens møte.

Biden har egne planer

Lørdag avsluttet Joe Biden en firedagers reise til Midtøsten. I motsetning til Putin, holdt Biden seg unna Iran. Han besøkte heller Israel og Saudi-Arabia, Irans største regionale fiender.

Joe Biden begynte reisen i Israel. Der signerte han og Israels statsminister Yair Lapid en felles erklæring om aldri å la Iran skaffe seg atomvåpen.

Videre gikk turen til Jidda i Saudi-Arabi. Her var det duket for toppmøte med lederne av de seks golfstatene Saudi-Arabia, Oman, Qatar, De forente arabiske emirater, Bahrain og Kuwait. Også her var forholdet til Iran et viktig tema.

Spesielt et foreslått arabisk-israelsk forsvarssamarbeid dominerte agendaen under de to besøkene, ifølge CNN.