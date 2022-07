Rettssaken mot Steve Bannon er i gang

Tidligere president Donald Trumps rådgiver Steve Bannon var til stede under første dag av rettssaken mandag, der dagen gikk med på å velge ut mulige jurymedlemmer. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

Rettssaken mot Steve Bannon, som var rådgiver for tidligere president Donald Trump, er i gang.

På den første dagen i retten mandag ble det utpekt kandidater til juryen som skal domfelle Bannon. Prosessen er imidlertid langdryg, og da dagen gikk mot slutten, var 22 mulige jurymedlemmer plukket ut.

Tirsdag morgen fortsetter arbeidet med å sette sammen juryen. Da skal listen reduseres til 14.

Bannon var selv til stede under mandagens rettsmøte, men uten å uttale seg. Derimot brukte hans advokat Evan Corcoran mye av tiden på å stille spørsmål til de potensielle jurymedlemmene.

Bannon er tiltalt for å ha vist forakt for retten etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne for komiteen som gransker kongresstormingen.

Bannon selv har forsøkt å få dommer Carl Nichols til å utsette rettssaken, uten å ha fått medhold til det. Bannon har argumentert med at høringene som fortsatt pågår i kongresskomiteen, kan gjøre det vanskelig å finne upartiske jurymedlemmer.