Boris Johnson overlevde Labours mistillitsforslag

Parlamentsmedlemmene stemte over et mistillitsforslag mot Storbritannias statsminister Boris Johnson mandag. Foto: Andy Bailey / AP / NTB

NTB

Boris Johnsons regjering har overlevd et mistillitsforslag fra Labour i Underhuset etter en fem timer lang debatt.

Johnson, som offisielt allerede har gått av, ventes dermed å fortsette i rollen som fungerende statsminister de neste sju ukene, til De konservative har utpekt en ny leder som skal overta for ham.

I avstemningen mandag kveld stemte 349 imot mistillitsforslaget. 238 stemte for forslaget.

Det er opposisjonspartiet Labour som hadde tatt til orde for mistillitsforslag. De mener Johnson må gå av som statsminister umiddelbart, og ikke når en ny partileder for De konservative er på plass i september.

Et flertall for mistillit mot statsministeren ville trolig ha utløst nyvalg. Det ønsker toryene å unngå, siden de da risikerer at regjeringsmakten glipper til opposisjonen.

Skulle mistillitsforslaget ha fått flertall, ville det imidlertid ha måttet få støtte fra mange av de konservatives representanter, noe som på forhånd ble ansett som lite sannsynlig.

I starten av juni overlevde Johnson et mistillitsforslag internt i partiet.