EU innleder samtaler om medlemskap med Albania og Nord-Makedonia

Tsjekkias statsminister Petr Fiala kunngjorde mandag at EU vil innlede medlemssamtaler med Albania og Nord-Makedonia.

NTB

EUs 27 medlemsland ble mandag enige om å innlede medlemssamtaler med Albania og Nord-Makedonia, etter at sistnevnte løste en tvist landet hadde med Bulgaria.

– EUs medlemsland har akkurat blitt enige om å innlede medlemssamtaler med Albania og Nord-Makedonia, skriver Tsjekkias statsminister Petr Fiala, hvis land har EUs roterende presidentskap, på Twitter.

– Vi har tatt nok et viktig skritt mot å bringe Vest-Balkan nærmere EU, legger han til.

EU-medlemmet Bulgaria blokkerte inntil nylig alle tilløp til forhandlinger mellom EU og Nord-Makedonia på grunn av uenighet om historiske og språklige temaer.

Vetoet ble fjernet forrige måned etter at partene inngikk en avtale. Avtalen åpnet også for at Albania kunne starte forhandlinger med EU om medlemskap.