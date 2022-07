Tom Tugendhat er ute av toryenes lederkamp

Parlamentariker Tom Tugendhat er ute av kampen om å bli den ny partilederen for De konservative i Storbritannia, og blir dermed heller ikke arvtakeren til Boris Johnson.

NTB

Det blir ikke parlamentarikeren Tom Tugendhat som tar over som partileder og statsminister etter Boris Johnson.

Det er klart etter den tredje avstemningsrunden mandag kveld, hvor fem kandidater ble til fire.

Det var ventet at Tugendhat, som er lederen for Parlamentets utenrikskomité, skulle ryke ut. Han fikk totalt 31 stemmer, som var færrest av de fem kandidatene.

Dermed står valget om hvem som tar over toryenes lederverv mellom finansminister Rishi Sunak, statssekretær i handelsdepartementet Penny Mordaunt, utenriksminister Liz Truss og tidligere likestillingsminister Kemi Badenoch.

Under avstemningen mandag fikk Sunak 115 stemmer (14 flere enn forrige runde), Mordaunt fikk 82 (en mindre enn forrige runde), Truss fikk 71 (sju flere enn forrige runde) og Badenoch fikk 58 (ni flere enn forrige runde), skriver Sky News.

Det er toryenes 358 parlamentarikere som avgjør hvilke to kandidater som kommer til finalen i lederkampen. Den avgjøres i sin tur av partiets over 160.000 medlemmer i en avstemning per post. Resultatet kunngjøres 5. september.