Mistillitsforslag mot Boris Johnson

Parlamentsmedlemmer skal stemme over et mistillitsforslag mot Storbritannias statsminister Boris Johnson mandag.

NTB

Parlamentsmedlemmer skal stemme over et mistillitsforslag mot Storbritannias statsminister Boris Johnson mandag, melder Sky News.

Det er opposisjonspartiet Labour som har tatt til orde for et mistillitsforslag mot Johnson. De mener han må gå av som statsminister umiddelbart, og ikke når en ny partileder for De konservative er på plass i september.

Regjeringen forsøkte lenge å blokkere et slikt mistillitsforslag, men uten å lykkes. Dersom det blir flertall for mistillit mot statsministeren vil det trolig utløse et nyvalg. Det er ønsker toryene å unngå, siden de da risikerer at regjeringsmakten glipper til opposisjonen.

Skal mistillitsforslaget få flertall, krever det imidlertid støtte fra mange av de konservatives representanter, noe som ansees som lite sannsynlig.

I starten av juni overlevde Johnson et mistillitsforslag internt i partiet.