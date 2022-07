Temperaturen stiger raskt i Storbritannia – kan nå 41 grader

NTB

Hetebølgen som preger flere europeiske land fører til ekstremvarme i Storbritannia. Ifølge værprognosene kan det settes ny varmerekord.

Det er ifølge BBC spådd 41 varmegrader i Worksop i Nottinghamshire tirsdag. I hovedstaden London er det meldt 38 grader. Mye tyder dermed på at den britiske varmerekorden på 38,7 grader, satt i Cambridge i 2019, står for fall.

Ved 15-tiden mandag ble det målt 37,5 grader i Cavendish i Essex og i Northolt i London, og dagen er den varmeste så langt i år.

Den britiske hovedstaden er ventet å være et av de varmeste stedene i verden mandag med høyere temperatur enn Karibia, ifølge BBC.

Britiske meteorologer har advart om at hetebølgen kan føre til at friske mennesker dør av heteslag. Det er ikke vanlig med så høye temperaturer i Storbritannia, og det er første gang noensinne at landet sender ut et farevarsel for ekstremvarme.

Ingen kjøleanlegg

De fleste britiske hus, arbeidsplasser og skoler har heller ikke installert kjøleanlegg, og fire personer har hittil druknet i badeulykker i ulike deler av landet.

De høye temperaturene gjør også at flere flyplasser sliter med at rullebanene blir for varme. Luton lufthavn i London ble mandag tvunget til å innstille en rekke flyginger på grunn av problemene.

Flyvåpenet Royal Air Force (RAF) har også måtte stanse flyginger inn og ut av sin største flybase Brize Norton fordi «rullebanen har smeltet», opplyser en militær kilde til Sky News.

Network Rail, som er ansvarlig for jernbaneinfrastrukturen i Storbritannia, har også stengt den viktigste østkystruten ut av London King's Cross til York og Leeds mellom klokken 11 og 19 tirsdag.

Togreisende over hele landet er anbefalt å bli hjemme om mulig, og flere togavganger er avlyst.

Det er første gang noensinne at Storbritannia sender ut farevarsel for ekstremvarme. Her fra Byth Beach i Northumberland mandag. Les mer Lukk

Rådes til å holde hunden hjemme

Hetebølgen har også ført til at en rekke attraksjoner og virksomheter i England har midlertidig stengt dørene for gjester.

I dyrehagen Chester Zoo blir til og med grisene smurt inn med solkrem, og folk er rådet til å ikke gå tur med hundene sine i ekstremvarmen.

Matleveringsfirmaet Just Eat har stanset leveringen av mat i områder som er hardt rammet av hetebølgen, og flere puber og restauranter holder stengt. Det gjør også flere av Storbritannias mest kjente museer, som Victoria & Albert Museum i London og British Museum, som beskriver det som «farlig varmt» innendørs, ifølge BBC.

Ekstremvarmen førte også til at det britiske parlamentet lettet på sin strenge kleskode denne uken. Mannlige parlamentarikere fikk slippe å gå med jakke og slips.

Skogbranner og dødsfall

Ekstremvarmen har også ført til voldsomme skogbranner i Spania, Portugal og Frankrike. Flere tusen mennesker har blitt evakuert i deler av Frankrike på grunn av flammene.

I tillegg ble det satt nye varmerekorder i flere franske byer og landsbyer mandag ettermiddag. I Brest ble det målt 39,3 grader. Den tidligere rekorden fra 2002 var på 35,1 grader.

Hittil er det meldt om rundt 600 varmerelaterte dødsfall i Spania og Portugal, hvor heten nådde 47 grader forrige uke.

Forskere mender klimaendringene bidrar til hetebølgen, og de spår hyppigere og mer intenst ekstremvær i årene som kommer.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) lever vi i den varmeste perioden på 125.000 år.