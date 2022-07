Putin innrømmer «kolossale» problemer i teknologisektoren

Russlands president Vladimir Putin ledet et møte i et råd for strategisk utvikling og nasjonale prosjekter mandag. Møtet ble gjennomført som en videokonferanse.

NTB

Russlands president Vladimir Putin lover å takle det han omtaler som «kolossale» problemer i teknologisektoren grunnet vestlige sanksjoner.

Putin sa mandag at Russland kan overvinne problemene hvis landet gjør høyteknologi til et hovedfokus for utvikling.

– Dette er en enorm utfordring for landet, sa han under et møte om strategisk utvikling.

– I erkjennelse av den kolossale mengden utfordringer vi står overfor, vil vi se etter nye løsninger på en energisk og kompetent måte, sa presidenten.

En rekke ledende teknologiselskaper, blant dem Apple, Microsoft og Intel, stanset virksomheten i Russland etter den storstilte invasjonen av Ukraina 24. februar.