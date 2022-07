Spanske tollere beslagla Picasso-skisse verdt millioner

NTB

En passasjer ankom nylig flyplassen på Ibiza med en Picasso-skisse i kofferten. Verdien er over 4,5 millioner kroner, opplyser spansk tollvesen.

Skissen ble laget i 1966 og har tittelen «Trois personnages».

Mannen kom med et fly fra Zürich i Sveits og hevdet først at tegningen kun var en kopi som var verdt 1.500 sveitsiske franc, litt over 15.000 kroner.

Han viste også fram en håndskrevet kvittering, men tollerne fant en annen kvittering på bunnen av kofferten. Den var laget av et kunstgalleri i Zürich og viste at skissen har en verdi på 450.000 sveitsiske franc – tilsvarende 4,5 millioner kroner.

Ifølge foreløpige analyser er kunstverket ekte, og prisen som kunstgalleriet har fastsatt, er i tråd med markedsprisen. Det skal nå gjøres flere analyser for å fastslå at skissen er ekte.

Passasjeren risikerer på sin side å bli siktet for smugling ettersom han ikke tolldeklarerte kunstverket.

Tollvesenet stanset mannen etter å ha fått et tips fra sveitsiske kolleger.