Planlegger Kina en flåte i Indiahavet?

I slutten av juni sjøsatte Kina sitt tredje hangarskip, Fujian, og styrket med det sin rolle som militær stormakt. Ifølge den statlige kringkasteren CCTV er Fujian det første hangarskipet som helt og fullt er bygd i Kina.

Ifølge en kinesisk forsvarsanalytiker vil Kina trenge seks eller syv hangarskip for å overvåke Sør-Kina-havet og potensielt Indiahavet.

Fra før av har Kina hangarskipene Liaoning og Shandong, og ifølge South China Morning Post skal et fjerde hangarskip være på vei. Dette setter Kina på kurs til å få verdens andre største hangarflåte etter USA, og har fått flere til å spekulere i om landet planlegger å etablere en flåte i Indiahavet.

Trenger flere skip

Kinas sjøforsvar er delt opp i tre flåter. Nordsjø-flåten, som dekker Gulehavet og den koreanske halvøya, Østsjø-flåten, som har ansvar for et område som inkluderer Taiwan, og Sørsjø-flåten, som har ansvar for Sør-Kina-havet.

Wang Hongliang, en forsker ved Shanghai Jiao Tong Universitetets nasjonale strategiske forskningssenter, skrev nylig en artikkel hvor han antar at dersom Kina har råd, vil hver av de tre flåtene trenge to hangarskip, og muligens ett til, om Kina skal etablere en flåte i Indiahavet.

– Vil det være mulig å etablere en permanent styrke i Indiahavet i fremtiden for å beskytte Kinas viktigste handelsrute? Da trenger denne flåten også et hangarskip, skriver Hongliang, ifølge South China Morning Post.

Oppgraderinger

For at Kina skal kunne utføre flere oppdrag av høy intensitet i Sørkinahavet, er landet avhengig av flere hangarskip, ifølge Wang.

Han hevder Fujian, som er utstyrt med avanserte elektromagnetiske katapulter, vil fungere som et fundament for konstruksjonen av minst to hangarskip til. Disse skal tilsynelatende få store oppgraderinger.

Av de tre hangarskipene Kina nå besitter, er Fujian det første der kampfly vil ta av ved hjelp av et såkalt katapult-system.