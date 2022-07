USA innleder arabisk-israelsk forsvarssamarbeid: – Et Midtøsten-Nato

Joe Biden på plass i Israel onsag 13. juli. Her sammen med Israel statsminister Yair Lapid og president Isaac Herzog.

USAs president Joe Biden avsluttet lørdag en firedagers reise til Midtøsten. Et land han ikke besøkte, dominerte agendaen. Iran.

Bidens reiserute inkluderte to land, Israel og Saudi-Arabia. De er Irans største regionale fiender, og samarbeider nå tettere enn noen gang.

Presidenten begynte reisen i Israel. Der signerte han og Israels statsminister Yair Lapid en felles erklæring om aldri å la Iran skaffe seg atomvåpen.

Videre gikk turen til Jidda i Saudi-Arabi. Her var det duket for toppmøte med lederne av de seks golfstatene Saudi-Arabia, Oman, Qatar, De forente arabiske emirater, Bahrain og Kuwait. Også her var forholdet til Iran et viktig tema.

Spesielt et foreslått arabisk-israelsk forsvarssamarbeid dominerte agendaen under de to besøkene, ifølge CNN.

Planlegger ny allianse



Amerikanske myndigheter har uttalt at de jobber for å skape et integrert luftforsvarssystem for å øke samarbeidet mellom Israel og de arabiske nabolandene. Forsvarssystemet har som mål å beskytte disse statene fra Iran, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Israels forsvarsminister Bennye Gantz bekreftet lørdag at landet samarbeider med regionale partnere om en luftvernallianse ledet av USA.

– Jeg håper programmet vil ta enda et skritt fremover som følge av president Bidens reise til vår region, sa utenriksministeren til Israels parlament, Knesset, i kjølvannet av besøket.

Jordans kong Abdullah, som Biden møtte i Saudi-Arabia, sa denne måneden at han ønsker å bli med i et Midtøsten-Nato med likesinnede land, uten å spesifisere hvilke.

(Saken fortsetter under bildet).

Joe Biden på flyplassen i Jidda. På møtet med de arabiske lederne diskuterte han også bensispriser og brudd på menneskerettigheter i regionen. Foto: Reuters/NTB Les mer Lukk

Blir stadig bedre venner

Tidlig fredag, bare timer før Biden landet i Saudi-Arabia, kom et tegn som kan tyde på at det arabiske landet går et skritt nærmere normalisering av forholdet til Irans erkefiende, Israel.

Saudi-Arabia har nå åpnet luftrommet for alle fly fra Israel. Israelske flyselskaper ble tidligere utestengt fra å fly inn i Saudi-Arabias luftrom. Det spekuleres i om trekket er et ledd for å få på plass militærsamarbeidet.

Planene provoserer Iran

Talsmannen for det iranske utenriksdepartementet, Nasser Kanani, anklaget søndag USA for å spre «iranofobi». Uttalelsene blir sett i sammenheng med Bidens besøk i Midtøsten.

– Iran ser på en arabisk-israelsk militærplan som et provoserende trekk og en trussel mot landets nasjonale sikkerhet, sa talsmannen til det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA.

Det iranske regimet får støtte av De forente arabiske emirater. Landet, som tidligere har vært i direkte samtaler med Iran, sa fredag ​​at de ikke har noen interesse i å bli med i en anti-iran-allianse.

– Vi er åpne for samarbeid, men ikke samarbeid rettet mot ett annet land i regionen, med det mener jeg Iran, sa Anwar Gargash, rådgiver for presidenten i Emiratene, til CNN.

– Samarbeidet kan splitte regionen ytterligere



En kjent amerikansk analytiker understreker at Iran kan reagere drastisk på samarbeidsplanene.

Trita Parsi, visepresident for den amerikanske tenketanken Quincy Institute, kaller den arabisk-israelsk militærallianse for «en forferdelig idé».

– Et potensielt samarbeid mellom Israel, USA og Saudi-Arabia forsterker eksisterende splittelser i regionen og reduserer sannsynligheten for diplomatiske gjennombrudd med Iran. En slik gruppering er rettet mot å organisere regionen imot en viss stat i stedet for å oppnå en ekte fred, sier Parsi til CNN.

Eksperten legger vekt på at et tidligere amerikanske forsøk på å isolere Iran førte til at landet saboterte den palestinsk-israelske fredsprosessen.

– Hvis Bidens anti-Iran-allianse virkelig får grep i regionen, kan Iran gå tilbake til politikken på 1990-tallet da regimet aktivt presset sine allierte til å destabilisere deler av regionen, legger han til.