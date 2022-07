Fire døde da to fly kolliderte i Las Vegas

NTB

Fire personer døde da to småfly kolliderte i luften over en flyplass i Las Vegas i USA.

Et enmotorsfly av typen Piper PA-46 forberedte seg på å gå inn for landing på North Las Vegas Airport da det kolliderte med et enmotorsfly av typen Cessna 172. Det opplyser luftfartsmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA).

Det var to personer om bord på hvert av flyene. Alle fire døde i søndagens hendelse, melder lokale medier.

FAA har satt i gang gransking av ulykken.