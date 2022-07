Britisk forsvarssjef kaller helseryktene rundt Putin «ønsketenkning»

NTB

Storbritannias forsvarssjef Tony Radakin avviser spekulasjonene om at Russlands president Vladimir Putin har dårlig helse.

– Noen av kommentarene om at han er syk tror jeg er ønsketenkning, sa Radakin om den russiske presidenten i et intervju med BBC søndag.

Samtidig sa forsvarssjefen at statsminister Boris Johnsons etterfølger bør være klar over at Russland utgjør den største trusselen for Storbritannia, og at det kommer til å vedvare i flere tiår fremover.

Putin forsvinner heller ikke som president med det første, fastslår Radakin.

– Vi har sett et stabilt regime i Russland, og Putin har til nå knust all motstand og opposisjon. Sjansene for at det endrer seg nå er små, sa han.