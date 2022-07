Paven omtaler Canada-besøk som botsøvelse

NTB

Pave Frans sier hans kommende besøk til Canada, der han skal møte ofre for overgrep begått mot urfolksbarn på katolske skoler, blir en botsferd.

– Neste søndag, reiser jeg, om Gud vil, til Canada. Jeg legger ut en pilegrimsferd for å gjøre bot og håper, med Guds nåde, at det kan bidra til den forsonings- og helbredelsesreisen som allerede er påbegynt, sa paven på slutten av sin bønn foran menneskemassen på Petersplassen i Roma søndag.

Lederen for Den katolske kirken sa at han har «uttrykt sorg og solidaritet for den skaden de har lidd».

I april beklaget paven overfor utsendinger til Canada som besøkte Vatikanet. det er ventet at han vil gjenta denne beklagelsen når han reiser til Canada. I løpet av en uke i landet skal han besøke Edmonton, Quebec og Iqaluit.

Reisen blir sett på som et viktig steg i den 85 år gamle kirkelederens innsats for å håndtere de verdensomspennende skandalene med seksuelle overgrep begått av prester og påfølgende tildekking av det som har skjedd.

Fra 1800-tallet til 1990-tallet har rundt 150.000 urfolksbarn gått på 139 internatskoler rundt om i Canada, en ordning som var en del av myndighetens forsøk på tvangsassimilering.

I måneder og år ble barna holdt unna egen familie, språk og kultur. Mange ble fysisk og seksuelt mishandlet av lærer og rektorer.

Flere tusen antas å ha dødd av sykdom, underernæring og omsorgssvikt. Det siste året er det funnet rundt 1.3000 umerkede graver ved internatskolene.