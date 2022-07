Opprørere i Tsjad trekker seg fra fredssamtaler

NTB

Flere opprørsgrupper og politiske grupper trakk seg lørdag fra samtalene med landets militærstyre, som de mener forsøker å undergrave fredsprosessen i landet.

Et knapt døgn etter at regjeringen president Mahamat Idriss Déby Itno kunngjorde at en fredsdialog skal state 20. august, har rundt halvparten av gruppene som deltar i samtalene, trukket seg.

I en uttalelse beskylder opprørsgruppene regjeringens delegasjon til samtalene i Qatar for «trakassering, press, trusler og desinformasjon». De sier ingen ble spurt før den nye datoen ble satt og mener det var et forsøk på å ekskludere mange av de væpnede gruppene og deres allierte fra dialogen.

Derby kom til makten i april i fjor etter at faren hans, Tsjads mangeårige leder Idriss Déby Itno, ble drept i kamper med opprørere som angrep det afrikanske landets hovedstad. Som leder av en militærjunta har Derby lagt fram en 18-månedersplan for å holde valg.

Samtalene i Doha har flere ganger blitt fastlåst, og det har så langt ikke vært direkte samtaler mellom opposisjonen og regjeringens representanter. En betingelse fra flere opprørsgrupper for å snakke med regjeringen er at Derby utelukker at han vil stille til valg. Regjeringen sier dette kun kan avgjøres gjennom dialog.