Utbrudd av miltbrann i Kroatia

Det har brutt ut miltbrann blant storfe i en nasjonalpark i Kroatia. Fire mennesker behandles for symptomer.

Miltbrann kan smitte fra dyr til mennesker og være dødelig uten behandling. Kroatiske myndigheter opplyser at de har satt inn tiltak.

Drøyt 100 dyr er døde de siste to ukene, og det ble besluttet å ta prøver av kadavrene etter at det kom meldinger om at de hadde hatt symptomer på smitte.

– Vi har fullstendig kontroll og det er ingen grunn til panikk, sier Inoslav Brkic i de lokale folkehelsemyndighetene i Lonjsko Polje sørøst for Zagreb.