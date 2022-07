Tankesmie: Russland intensiverer rekruttering av frivillige soldater

NTB

Russland øker innsatsen for å få frivillige til å verve seg til Ukraina-krigen. Resultatet blir soldater av lav kvalitet til en høy pris, mener tankesmie.

Den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) skriver at Russland øker innsatsen i alle sine delstater, fylker og autonome områder for å få folk til å verve seg.

Rekrutteringen startet i juni, og er intensivert i juli med nye frivillige enheter som dannes daglig, skriver ISW.

Ifølge tankesmia vil de frivillige enhetene bestå av rundt 400 menn mellom 18 og 60 år. Rekruttene må ikke ha fullført militærtjenesten, men gjennomgår 30 dagers opptrening før de sendes til Ukraina, ifølge tankesmia.

Det kan bli dyrt for russiske myndigheter. For 34.000 nye soldater vil det koste 102 millioner dollar i måneden i lønn alene.

– Innsatsen vil trolig produsere soldater av lavere kvalitet enn de vanlige vernepliktige til en pris som er tett opp mot den for en profesjonell soldat, skriver tankesmia.