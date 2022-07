Fem år gammel gutt forlatt i barnehagen

Faren pakket med et klesskift og leverte sønnen i barnehagen. Han kom aldri tilbake.

En fem år gammel gutt skal ha blitt forlatt i barnehagen i Guangxi-provinsen, sør i Kina, etter at faren oppdaget at gutten ikke var hans biologiske sønn. Det melder South China Morning Post.

Da ingen kom for å hente gutten, kontaktet de ansatte både foreldrene og slektninger, men ingen av dem ville ha noe med gutten å gjøre.

En barnehagelærer sier til South China Morning Post at gutten begynte i barnehagen i april , og at faren skal ha levert og hentet ham hver dag siden da.

Skal ha tatt en farskapstest

Barnehagelæreren forteller at hun ringte til faren da han ikke dukket opp. Han skal da ha vært tydelig på at han ikke kom til å hente gutten. Grunnen var at han hadde tatt en farskapstest og oppdaget at sønnen ikke var hans. Han mente gutten nå var barnehagens problem.

Da barnehagelæreren oppsøkte familiens hus var det helt tomt. Det er ikke kjent hvor guttens mor befinner seg.

Barnehagelæreren ringte deretter det lokale politiet for å be om hjelp. Politiet kontaktet den lille guttens bestefar og onkel, men begge nektet å ta ansvar for ham.

Faren kan ikke dømmes

Nyheten har provosert og sjokkert mange i Kina

«Stakkars uskyldig gutt! Moren er utrolig uansvarlig», skal en kvinne ha skrevet på det kinesiske sosiale mediet, Weibo.

I henhold til kinesisk lov har ikke faren begått noen lovbrudd ved å forlate gutten. Han fraskrives alt ansvar når det ikke lenger er hans biologiske barn. Moren kan derimot bli fengslet i opptil fem år om hun ikke henter gutten innen kort tid.

Ikke uvanlig

Foreldre som forlater barna sine er ikke uvanlig i Kina i følge South China Morning Post.

For to uker siden etterforsket lokalt politi i Hainan-provinsen en mor som skal ha kastet sin nyfødte baby i en søppelkasse foran et hotell. Forrige måned reddet sykepleiere i Shanghai en nyfødt baby som hadde blitt lagt igjen på et offentlig toalett.