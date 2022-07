Hetebølgen i Europa utløser branner

En brannmann jobber med å slukke en brann i Monsagro-området i det vestlige Spania. Foto: UME / J.de Oro via AP / NTB

NTB

Hetebølgen i det sørvestlige Europa fortsatte lørdag for sjette dag på rad mens kraftige branner herjet i flere land.

Både i Frankrike, Portugal, Spania og Hellas kjempet brannmannskaper mot skogbranner som har lagt tusener av hektar øde og kostet flere brannmenn livet den siste uka.

Hetebølgen er den andre som rammer området hittil i sommer. Forskerne er i liten tvil om at klimaendringer er en hovedårsak til heten, og de spår at det blir flere og lengre slike hetebølger i årene som kommer.

I Arcachon i Gironde-regionen i det sørvestlige Frankrike jobber brannmannskapene med å få kontroll over to branner som har brent ned over 10.000 hektar skog siden tirsdag.

14.000 evakuert

– Det er en gigantisk jobb, sier Olivier Chavatte i brann- og redningstjenesten som har 1.200 brannmenn og fem fly i virksomhet.

Siden tirsdag er 14.000 mennesker, både lokale og turister, evakuert og innlosjert i sju tilfluktssentre som er satt opp.

Meteorologene sier at temperaturen kan komme opp i 41 grader i det sørlige Frankrike søndag, og opp til 35 grader i Nord-Frankrike. Nye rekorder er i vente mandag.

Steinras på Mont Blanc

I de franske Alpene ble klatrere advart mot å prøve å klatre opp Mont Blanc på grunn av stadig steinras utløst av ekstreme værforhold og tørke.

I forrige måned mistet elleve mennesker livet da deler av Italias største isbre løsnet i en katastrofe som forskerne også mener skyldes klimaendringer.

I Portugal blir det spådd temperaturer på opp til 42 grader, uten utsikt til lettelse utover i uka. Torsdag var det rekordtemperatur på 47 grader, men noen grader lavere temperatur lørdag ga brannmannskapene mulighet til å bekjempe en stor gjenværende brann i nord.

Hovedveier sperret

I Spania er det utstedt forskjellige grader av alarmtilstand over hele landet, med advarsler om temperaturer på opp til 44 grader noen steder.

Flere titalls branner herjer rundt om i landet, fra det kokhete sør til Galicia helt i nordvest, der branner har lagt 3.500 hektar skog øde.

En brann i sør tvang myndighetene til å sperre av deler av hovedveien mellom Madrid og Lisboa i over tolv timer før veien kunne gjenåpnes.

Tusener av hektar er svidd av i Extremadura, mens en brann i nærheten av Málaga førte til at 3.000 mennesker måtte evakueres.