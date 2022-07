Gazprom ber om å få igjen turbin til gassrørledning

NTB

Gazprom ber Siemens returnere en turbin som har vært til vedlikehold i Canada slik at gassrørledningen Nord Stream 1 kan gjenåpnes.

Gazprom innledet mandag et ti dager langt vedlikehold av rørledningen som frakter russisk gass til Tyskland.

Gassleveransene var allerede redusert med 60 prosent, angivelig på grunn av turbinen som var sendt til Canada for service. EU venter spent på om rørledningen blir gjenåpnet eller om stengninger er permanent.

Trass i de vestlige sanksjonene mot Russland har Canada gitt tillatelse til at Siemens kan hente turbinen og returnere den til Gazprom. Men Gazprom hevder at de ikke har fått noen garanti for at dette skjer.

Gazprom sier at de regner med at Siemens oppfyller kontrakten om å reparere og vedlikeholde turbinen og sende den tilbake.